NBA／火箭對籃網布里吉斯有興趣 願歸還哈登交易案的首輪籤

根據美媒《Hoops Hype》報導，本季戰績顯著進步的火箭隊預計在交易市場擔任買家，並對籃網隊一哥布里吉斯（Mikal Bridges）表達興趣，願意提供先前哈登（James Harden）交易案中籃網送至火箭的首輪籤，不過籃網對於交易布里吉斯並沒有太大意願，回絕任何提案。

籃網於2021年季中交易大限前以4張首輪籤、4個首輪互換權和多名球員的高額代價，從火箭手中換來了明星後衛哈登，不過籃網在這筆交易後並沒有如預期般強盛多年，不過2年時間便迅速拆夥，昔日三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和哈登都已經不在隊上。

本季至今籃網戰績為19勝27敗，距離5成勝率有8場，位居東區第11，短期內恐難以衝擊季後賽，目前火箭手上的籃網首輪籤還握有2024年、2026年2張，2025年和2027年則是首輪互換權，換言之，即便籃網現在想打掉重練也沒有本錢，只是幫火箭「坦」。

然而報導中也指出，火箭與籃網的交易談判從來沒有進展到詳細階段，因籃網的要價非常高，當火箭詢問時便迅速拒絕任何選項。

除了布里吉斯，火箭主要的補強目標放在替補中鋒身上，包含歐林尼克（Kelly Olynyk）和卡佩拉（Clint Capela）等老同學都是考慮人選，火箭提出的籌碼將以到期合約加上選秀權為主，除非能換來明星球員，否則不會將格林（Jalen Green）、史密斯（Jabari Smith Jr.）和湯普森（Amen Thompson）等年輕側翼放入包裹。