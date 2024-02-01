NBA／波格登抱怨不被塞爾蒂克重視 直言在拓荒者得到尊重

波格登（Malcolm Brogdon）去年效力塞爾蒂克奪下年度最佳第六人，季後賽還帶傷上陣，沒想到休賽季成為哈勒戴（Jrue Holiday）交易案的籌碼，被送往拓荒者，他近日受訪時忍不住抱怨前東家。

波格登2019年上季場均14.9分4.2籃板3.7助攻，三分命中率高達44%，結果不只沒奪下冠軍，還淪為交易籌碼。他近日受訪時坦言，「我在那裡待一年，拿到最佳第六人，然後就被送走了，好像根本不受重視一樣。我在拓荒者得到應有的尊重，感覺自己很有價值。」

拓荒者送走里拉德（Damian Lillard）後進入重建期，擁有西蒙斯（Anfernee Simons）、韓德森（Scoot Henderson）及夏普（Shaedon Sharpe）3名潛力後衛，但波格登仍有上場時間，本季場均15.5分5.5助攻3.6籃板，三分命中率41.9%。

由於他穩定的表現，再度吸引其他球隊興趣，根據《The Athletic》報導，火箭想獲得攻防兼備，有球或無球都能進攻的後衛，波格登是值得關注的人選，他本季年薪2250萬美元，合約明年夏天才會到期。