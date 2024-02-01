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NBA／灰狼愛德華怒嗆裁判果然遭懲處 罰單漲到4萬美元
灰狼前天擊敗強敵雷霆，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）不滿雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一個人罰球抵過灰狼全隊，賽後怒嗆裁判，如今聯盟開出一張4萬美元罰單。
愛德華賽後開嗆：「爛裁判！你們就罰我錢吧，但我還是要說，裁判今天根本不給我們哨音。」他認為灰狼根本在5打8，自己沒有像聯盟其他球星一樣受尊重。
通常罵裁判會領到2萬5000美元罰款，聯盟聲明指出，「愛德華因多次公開批評判罰受到處分。」可能是罰款金額較高的原因。
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