NBA／西班牙傳奇中鋒小加索高掛球鞋 灰熊將退休33號球衣

西班牙傳奇中鋒小加索（Marc Gasol）今天正式宣布退休，他在聯盟打滾13個賽季，曾效力灰熊、暴龍及湖人，近年回到西班牙老闆兼球員，如今他正式退休。

小加索在2007年選秀第48順位被湖人選中，湖人後來為了得到大加索（Pau Gasol），將他交易到灰熊，他在2008年正式進入NBA。

小加索生涯效力灰熊11個賽季，與藍道夫（Zach Randolph）組成「黑白雙熊」，曾在2011年首輪淘汰馬刺，上演「老八傳奇」。他在2018-19賽季被交易到暴龍，以主力中鋒身分幫助球隊奪下總冠軍，生涯總共3次入選明星賽、2次年度最佳陣容，2013年獲選年度最佳防守球員。

小加索國際賽戰功彪炳，拿過2屆奧運銀牌、2屆世錦賽金牌及2屆歐錦賽金牌。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊將退休他的33號球衣。