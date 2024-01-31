NBA／基德認為唐西奇超越諾維茨基 與喬丹、詹皇同等級
獨行俠唐西奇（Luka Doncic）近日頻頻上演飆分秀，日前面對老鷹狂飆73分，創聯盟歷史單場第4高得分紀錄。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）直言，唐西奇已超越「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki），成為隊史最佳球員。
基德曾與諾威茨基在2011年聯手奪下總冠軍，諾威茨基因這冠奠定「隊魂」地位。不過基德近日受訪時說，「唐西奇比諾威茨基更好，他感覺和喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）及布萊恩（Kobe Bryant）一樣，是史上最棒球員。」
基德認為唐西奇在24歲時的表現很少見，「我內心認為他比諾威茨基優秀，他做了諾威茨基遠永遠無法做到的事，現在是在他身邊放上合適球員，最終贏下總冠軍的好時機。」
唐西奇近3戰場均48.7分13.0助攻，史上只有張伯倫（Wilt Chamberlain）3場比賽內，比他得更多分。基德直言，「這個年輕人才24歲，已打破面前所有紀錄。他是贏家，目標是奪冠。他會成功，且不只一次，生涯結束前會拿很多冠。」
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