NBA／基德認為唐西奇超越諾維茨基 與喬丹、詹皇同等級

獨行俠唐西奇（Luka Doncic）近日頻頻上演飆分秀，日前面對老鷹狂飆73分，創聯盟歷史單場第4高得分紀錄。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）直言，唐西奇已超越「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki），成為隊史最佳球員。

基德曾與諾威茨基在2011年聯手奪下總冠軍，諾威茨基因這冠奠定「隊魂」地位。不過基德近日受訪時說，「唐西奇比諾威茨基更好，他感覺和喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）及布萊恩（Kobe Bryant）一樣，是史上最棒球員。」

HISTORIC 73-POINT NIGHT FROM LUKA DONCIC 🤯



🔥 73 PTS

🔥 25/33 FGM (75.8%)

🔥 15/16 FTM

🔥 8 3PM



He becomes the 4th player in NBA history to score 73+ points and the first ever to score 70+ on 75% or higher from the field. pic.twitter.com/Afm9cyJung — NBA (@NBA) 2024年1月27日

基德認為唐西奇在24歲時的表現很少見，「我內心認為他比諾威茨基優秀，他做了諾威茨基遠永遠無法做到的事，現在是在他身邊放上合適球員，最終贏下總冠軍的好時機。」

唐西奇近3戰場均48.7分13.0助攻，史上只有張伯倫（Wilt Chamberlain）3場比賽內，比他得更多分。基德直言，「這個年輕人才24歲，已打破面前所有紀錄。他是贏家，目標是奪冠。他會成功，且不只一次，生涯結束前會拿很多冠。」