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NBA／餵庫明加喝雞湯 勇士格林：說他無人能擋他信了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
庫明加在格林鼓勵下越打越好，今天又攻下26分，已是連7場攻破20分。 美聯社
庫明加在格林鼓勵下越打越好，今天又攻下26分，已是連7場攻破20分。 美聯社

儘管近期與球隊有關的交易傳聞不斷，不過勇士隊近幾場比賽逐漸找回進攻火力，尤其前鋒格林（Draymond Green）歸隊後，球的流動變得更加順暢，今天以119：107擊敗強敵76人隊後，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，格林歸隊確實改變球隊。

勇士本賽季一路走得跌跌撞撞，近期戰績不佳的情況下不斷傳出交易傳聞，甚至遭指出除了柯瑞（Stephen Curry）是非賣品外，其他球員都可能成為挽救戰績的交易籌碼。

不過前一場與湖人打到二度延長才輸球，今天勇士更靠著團隊送出32次助攻，先發五虎4人得分上雙，包括柯瑞拿下37分，維金斯（Andrew Wiggins）與庫明加（Jonathan Kuminga）也分別攻下23分與26分下，以8分差距擊敗東區強權76人，似乎慢慢走出本賽季的低谷。

談到球隊目前的狀況，勇士總教練柯爾坦言，格林在禁賽歸隊後確實帶給球隊很大改變，尤其帶動兩名本季表現起伏相當大的前鋒維金斯與庫明加，讓他們在場上變得更加穩定，「他在攻守兩端帶動這兩個傢伙，憑藉溝通、防守以及在進攻端的組織就做到這件事，能看到維金斯、庫明加有如此好表現真得太棒了，現在你可以輕易地發現我們有了一些改變。」 

格林今天攻下9分6籃板6助攻，談到給予維金斯和庫明加什麼建議時，他說告訴維金斯帶著自信投籃，更告訴庫明加應該相信自己沒人能擋下他。

庫明加也直言，格林確實帶給他很大的信心，「他是非常偉大的團隊領袖，不管我們是否有自信，他都會站在我們這邊，並且告訴我們要持續前進。」

勇士 76人 Draymond Green Andrew Wiggins Stephen Curry

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