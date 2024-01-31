NBA／餵庫明加喝雞湯 勇士格林：說他無人能擋他信了

儘管近期與球隊有關的交易傳聞不斷，不過勇士隊近幾場比賽逐漸找回進攻火力，尤其前鋒格林（Draymond Green）歸隊後，球的流動變得更加順暢，今天以119：107擊敗強敵76人隊後，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，格林歸隊確實改變球隊。

勇士本賽季一路走得跌跌撞撞，近期戰績不佳的情況下不斷傳出交易傳聞，甚至遭指出除了柯瑞（Stephen Curry）是非賣品外，其他球員都可能成為挽救戰績的交易籌碼。

不過前一場與湖人打到二度延長才輸球，今天勇士更靠著團隊送出32次助攻，先發五虎4人得分上雙，包括柯瑞拿下37分，維金斯（Andrew Wiggins）與庫明加（Jonathan Kuminga）也分別攻下23分與26分下，以8分差距擊敗東區強權76人，似乎慢慢走出本賽季的低谷。

談到球隊目前的狀況，勇士總教練柯爾坦言，格林在禁賽歸隊後確實帶給球隊很大改變，尤其帶動兩名本季表現起伏相當大的前鋒維金斯與庫明加，讓他們在場上變得更加穩定，「他在攻守兩端帶動這兩個傢伙，憑藉溝通、防守以及在進攻端的組織就做到這件事，能看到維金斯、庫明加有如此好表現真得太棒了，現在你可以輕易地發現我們有了一些改變。」

格林今天攻下9分6籃板6助攻，談到給予維金斯和庫明加什麼建議時，他說告訴維金斯帶著自信投籃，更告訴庫明加應該相信自己沒人能擋下他。

It's official. Draymond Green is Jonathan Kuminga's hype man 🗣️



"You wanna know what I tell him? There's nobody in the world that can stop you. And then he believe it. And he go and show that there no one in the world that can stop him." pic.twitter.com/I9yoZlPMsC — KNBR (@KNBR) 2024年1月31日

庫明加也直言，格林確實帶給他很大的信心，「他是非常偉大的團隊領袖，不管我們是否有自信，他都會站在我們這邊，並且告訴我們要持續前進。」