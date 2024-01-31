NBA／迪文森佐大爆發助尼克登東區第3 布朗森妹妹發文告白

尼克主力球員藍道（Julius Randle）和阿努諾比（OG Anunoby）都因傷缺陣，但維拉諾瓦大學三兄弟今天面對爵士都有好表現，終場以118：103贏球，取得8連勝，登上東區第3。

尼克擁有3名維拉諾瓦大學出身的球員，布朗森（Jalen Brunson）拿到29分9助攻，哈特（Josh Hart）10分10籃板10助攻，生涯首度大三元。迪文森佐（Donte DiVincenzo）全場投進9顆三分球，進帳33分，沒發生失誤，史上只有他和2016年的里拉德（Damian Lillard）打出過此數據。

迪文森佐瘋狂的表現，讓布朗森親妹妹不禁發文寫道，「Donte（迪文森佐），我可能愛你勝過Jalen（布朗森）。」布朗森也轉發貼文，並開玩笑表示，「他（迪文森佐）上次回你電話是何時？」

When’s the last time he answered your phone call https://t.co/N6sxlNKVjJ — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) 2024年1月31日

尼克1月取得14勝2敗戰績，布朗森賽後受訪時說，「如果我說自己早預料到這點，那就是在說謊。我確定的是，我們每天都會變得更好，這是我們能做到的。」