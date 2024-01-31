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NBA／泰托姆關鍵火鍋阻溜馬逆襲 綠衫軍教頭：要用防守贏球

聯合新聞網／ 綜合報導
綠衫軍泰托姆送出一記關鍵麻辣鍋。 路透
綠衫軍泰托姆送出一記關鍵麻辣鍋。 路透

溜馬今天客場挑戰東區王者塞爾蒂克，少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）傷癒歸隊，但上場時間有限制。溜馬第三節展開大反撲，可惜末節尾聲綠衫軍拿出堅若磐石的防守，終場以129：124力克溜馬，本季兩隊5度交手，綠衫軍取得3勝2敗優勢。

溜馬上半場防守形同虛設，塞爾蒂克取得81：66大幅領先。第三節溜馬打出28：12攻勢，綠衫軍三節打完只領先3分。末節戰況持續拉鋸，哈利伯頓因上場時間限制，只能在場邊觀戰，比賽最後30秒，綠衫軍一哥泰托姆（Jayson Tatum）賞出2記麻辣鍋，成功守住勝利。

泰托姆全場拿到30分7籃板7助攻，布朗（Jaylen Brown）25分6籃板，懷特（Derrick White）24分5助攻。溜馬則以奈史密斯（Aaron Nesmith）26分12籃板7助攻表現最佳，席亞康（Pascal Siakam）23分，哈利伯頓出戰22分鐘，進帳13分10助攻。

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後直言溜馬真的不好對付，他強調，「必須用防守贏下比賽。」哈勒戴（Jrue Holiday）則表示，「我們必須克服一切難題，對方在第三節表現出色直到比賽結束，如果一直很輕鬆，那有什麼樂趣呢？」

塞爾蒂克 溜馬 Jayson Tatum

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