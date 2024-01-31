聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／AD因傷缺陣伍德疑發怪聲 湖人遭老鷹慘電16分

聯合新聞網／ 綜合報導

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）今天因傷缺陣，由海斯（Jaxson Hayes）頂替先發，老鷹在首節中段打出11：2攻勢後，一路壓制湖人，終場以138：122輕鬆取勝。

戴維斯昨天因腹股溝痠痛，整個第四節都沒上場。今天賽前約20分鐘，替補中鋒伍德（Christian Wood）發文，疑似在表達無緣頂替先發的不滿。

老鷹少主楊恩（Trae Young）二、三節火力全開，6次外線出手全命中，進帳22分，幫助老鷹帶著15分領先進入末節。湖人末節一度追到10分差，但老鷹墨瑞（Dejounte Murray）單節獨得10分，再將領先擴大。湖人最後3分21秒落後18分，換上板凳球員，進入垃圾時間。

楊恩全場拿到26分13助攻，墨瑞24分9助攻，強森（Jalen Johnson）19分11籃板。湖人方面，里夫斯（Austin Reaves）砍進28分6助攻，詹姆斯（LeBron James）得到20分9籃板8助攻，伍德替補出陣22分鐘，攻下9分8籃板。

湖人 老鷹 Trae Young Anthony Davis LeBron James

相關新聞

NBA／AD因傷缺陣伍德疑發怪聲 湖人遭老鷹慘電16分

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）今天因傷缺陣，由海斯（Jaxson Hayes）頂替先發，老鷹在首節中段打出11：2攻勢後，一路壓制湖人，終場以138：122輕鬆取勝。 戴維斯昨天因

NBA／勇士記者曝多名補強目標 維金斯仍最有可能被交易

昨天有消息指出，勇士除柯瑞（Stephen Curry）外都是非賣品。《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士是交易截止日前的買家，維金斯（Andrew

NBA／可能因打不滿65場損失4千萬美元 哈利伯頓：愚蠢規定

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季打出頂尖球星水準，但他近期遭遇傷勢，可能因新版本勞資協議，損失4000萬美元薪水，他也直呼這個規則很愚蠢。 哈利伯頓去年簽下5年2.04

NBA／柯瑞與女神射手確定上演三分大賽 新秀挑戰賽名單出爐

聯盟今天正式宣布，勇士神射手柯瑞（Stephen Curry）將與WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）在明星賽上演三分球大賽。另外，新秀挑戰賽名單也出爐。 現年26歲的優涅思

NBA／柯瑞勇士球衣銷量高居聯盟第1 泰托姆力壓詹皇排第2

勇士本季戰績掙扎，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）人氣仍相當高，聯盟公布上半季球衣銷售量，柯瑞高居第1，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）力壓湖人巨星詹姆斯（LeBron J

NBA／轉戰綠衫軍太舒適 哈勒戴盼長期留守波士頓

攻守兼備的鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday）只來到波士頓4個月，顯然已經愛上這座城市，他期盼能夠留下來待更長的時間。 「我想留在這裡，」下季擁有球員選項的哈勒戴坦言，「我感覺自己越來越舒服了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。