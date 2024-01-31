NBA／勇士記者曝多名補強目標 維金斯仍最有可能被交易

昨天有消息指出，勇士除柯瑞（Stephen Curry）外都是非賣品。《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士是交易截止日前的買家，維金斯（Andrew Wiggins）最有可能被交易。

史萊特指出，勇士不會追求老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）及公牛拉文（Zach LaVine），馬卡南（Lauri Markkanen）很適合勇士，但大家都不相信他會被交易，就算交易，勇士也沒足夠籌碼。

活塞前鋒波格丹諾維奇（BojanBogdanovic）和公牛德羅展（DeMar DeRozan）都是到期約，是比較合理的選擇。另外，魯尼（Kevon Looney）本季表現低迷，勇士已探索中鋒補強人選，魔術隊卡特（Wendell Carter Jr.）、老鷹卡佩拉（Clint Capela）及籃網克萊克斯頓（Nic Claxton）都是目標。

史萊特提到，勇士正考慮用維金斯球員換球員，且不用貼選秀籤的交易案，他是陣中最可能被交易球員。史萊特分析，勇士最直接的補強方法是拿保羅（Chris Paul）3000萬美元到期約，加上首輪選秀籤作為籌碼。

史萊特認為，除非出現交易市場出現真正的球星，否則勇士不會送走庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）。湯普森（Klay Thompson）也不太可能在交易截止日和勇士分手，最可能的情況仍是休賽季以合理價碼歸隊。