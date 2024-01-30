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NBA／馬龍執教金塊第400勝 感嘆教練工作不安穩
金塊在穆雷（Jamal Murray）破30分必勝定律加持下，搭配約柯奇（Nikola Jokic）本季第14次大三元，最終在主場力退強敵公鹿，這是約柯奇對戰安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的4連勝，而對於總教練馬龍（Michael Malone）來說也是值得紀念的一勝，因為這是他執教金塊生涯第400場勝利。
賽後馬龍不免被問到對手公鹿換帥的話題，對於格里芬（Adrian Griffin）首次擔任主帥，結果不到一個賽季就被換掉，馬龍有感而發地說，「如果你想要追求安穩，那就別去當NBA總教練。」
不過馬龍也提到，「很少看到一支排名東區第2、第3名的球隊那麼早就炒掉總教練。」格里芬執教公鹿43場，取得30勝13敗的成績。
金塊最近9場比賽取得7勝，排名直接擠下雷霆，升至西區第2，僅落後灰狼0.5場勝差。然而對於球隊近況甚佳，約柯奇卻是無感，他表示：「老實說，我從來都沒在看排名。」
約柯奇今天才打到第三節就完成大三元，生涯累積119次。一項統計顯示，這是約柯奇生涯第38次在前三節就拿到大三元。
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