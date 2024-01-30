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NBA／馬刺末節遭巫師逆轉 波總記者會只罵37秒就離場
西區爐主馬刺與東區倒數第2的巫師正面交鋒，馬刺原本勝券在握，但末節後段被巫師打出20：6攻勢逆轉，馬刺終場以113：118落敗，總教練波波維奇（Gregg Popovich）在記者會罵37秒就離場。
巫師全隊6人得分上雙，庫茲瑪（Kyle Kuzma）得到18分11籃板，葛佛（Daniel Gafford）16分13籃板，波爾（Jordan Poole）攻下13分。馬刺方面，天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿到22分11籃板3阻攻，瓦賽爾（Devin Vassell）24分，歐斯曼（Cedi Osman）砍進20分。
波波維奇賽後沒有等記者提問，直接表示，「我認為巫師比我們更努力、更聰明，他們打得很好。我們沒有足夠多的球員打得出色或聰明。我認為這是一場艱難的失利，一段時間以來，我們第一次看起來很年輕、不成熟且很愚蠢，沒有像之前一樣團結打球。」
馬刺前一戰爆冷擊敗灰狼，今天卻輸給巫師，溫班亞馬認為，「我們心理層面要加強，面對接下來的比賽。儘管比賽看起來比上一戰簡單，仍要投入相同的動力。我們可能因前2場比賽感到心態疲憊，但要變得更堅強，因為今天這樣是不可接受的。」
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