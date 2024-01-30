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NBA／豆總有槍啊！朗多非法持有槍枝及大麻遭逮捕
據「WDRBNews」報導，前NBA球星朗多（Rajon Rondo）因非法持有槍枝、吸毒工具及大麻遭警方逮捕，將面臨輕罪指控。
當地時間上周日下午，朗多在印第安納被警方攔下，因為警察在處理交通事故時，聞到大麻的味道。警方發現朗多持有一把槍和吸毒工具，隨後朗多被帶到當地監獄，交了保釋金。
朗多曾在2022年被一名女子指控持槍威脅，她也申請緊急保護令，朗多則被禁止持有槍枝至今。
現年37歲的朗多在NBA打滾16個賽季，曾4度入選明星賽，在塞爾蒂克及湖人拿過冠軍，生涯最後一次出賽是2021-22賽季，隨後就淡出聯盟。朗多是球商很高的球員，不少人認為他有擔任教練的能力，因此封他為「豆總」，去年曾與湖人巨星詹姆斯（LeBron James）共同執教詹姆斯二兒子的比賽。
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