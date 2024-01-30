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NBA／布魯克斯激怒范德比爾特 湖人防守崩盤慘輸火箭

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯(左)、詹姆斯(右)。 法新社
布魯克斯(左)、詹姆斯(右)。 法新社

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）和火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季第4度碰頭，本場比賽湖人防守大崩盤，終場以119：135遭火箭痛宰。

火箭首節狂轟41分，取得11分領先。第二節湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）扣籃時，被布魯克斯輕推一把，裁判吹普通犯規。一分多鐘後，范德比爾特突然推布魯克斯，隨後又碰對方頭部，連吞2次技術犯規遭驅逐出場，火箭則將領先擴大到18分。

第三節火箭持續壓制湖人，領先來到24分，末節湖人打出14：3攻勢縮小分差，布魯克斯搶籃板時碰到詹姆斯臉部，被吹惡意犯規。不過火箭格林（Jalen Green）連得4分，讓湖人最後2分鐘落後15分，提前換上板凳末端球員，進入垃圾時間。

本季兩隊4度交手，戰成2：2平手。火箭格林豪取34分12籃板7助攻，中鋒森根（Alperen Sengun）31分12籃板7助攻，布魯克斯得到18分。

湖人方面，詹姆斯23分10籃板6助攻，戴維斯（Anthony Davis）23分7籃板，羅素（D'Angelo Russell）也得到23分。

湖人 火箭 LeBron James Dillon Brooks

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