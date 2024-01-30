聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／布魯克斯激怒范德比爾特 湖人防守崩盤慘輸火箭
湖人巨星詹姆斯（LeBron James）和火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季第4度碰頭，本場比賽湖人防守大崩盤，終場以119：135遭火箭痛宰。
火箭首節狂轟41分，取得11分領先。第二節湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）扣籃時，被布魯克斯輕推一把，裁判吹普通犯規。一分多鐘後，范德比爾特突然推布魯克斯，隨後又碰對方頭部，連吞2次技術犯規遭驅逐出場，火箭則將領先擴大到18分。
第三節火箭持續壓制湖人，領先來到24分，末節湖人打出14：3攻勢縮小分差，布魯克斯搶籃板時碰到詹姆斯臉部，被吹惡意犯規。不過火箭格林（Jalen Green）連得4分，讓湖人最後2分鐘落後15分，提前換上板凳末端球員，進入垃圾時間。
本季兩隊4度交手，戰成2：2平手。火箭格林豪取34分12籃板7助攻，中鋒森根（Alperen Sengun）31分12籃板7助攻，布魯克斯得到18分。
湖人方面，詹姆斯23分10籃板6助攻，戴維斯（Anthony Davis）23分7籃板，羅素（D'Angelo Russell）也得到23分。
2023-24 NBA即時比分
▪杜蘭特28000分里程碑 超越詹皇居史上第4快！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言