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NBA／騎士米契爾繳必勝數據 快艇雙星熄火5連勝中斷

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾(右)。 美聯社
米契爾(右)。 美聯社

近10戰只輸1場的騎士在主場迎戰西區勁旅快艇，在當家球星米契爾（Donovan Mitchell）28分12助攻領軍下，以118：108贏球，斬斷快艇的5連勝。

騎士核心長人莫布里（Evan Mobley）今天傷癒復出，本場比賽形成拉鋸戰，快艇最後1分半鐘只落後4分，但米契爾和中鋒艾倫（Jarrett Allen）接連取分，鎖定勝利。

米契爾貢獻28分12助攻，他生涯得到25分10助攻以上的比賽，6戰全勝。艾倫砍下20分17籃板，連15戰繳出「雙十」。莫布里上場21分鐘，進帳10分9籃板。

快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）砍進30分8籃板，喬治（Paul George）熄火只得13分，哈登（James Harden）11分10助攻7籃板。

騎士 快艇 Donovan Mitchell Kawhi Leonard Paul George James Harden

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