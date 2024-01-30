NBA／太陽末節病差點又要命 熱火逆轉失敗苦吞7連敗

兩天前在對熱火一戰中，藍道（Julius Randle）在第四節中段因一次突破進攻倒地出現右肩脫臼的情況，被迫提前退場。當時在經過初步X光檢查，顯示藍道的傷勢似乎沒有太過嚴重，而在進一步接受核磁共振檢

2024-01-30 10:05