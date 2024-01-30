聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／太陽末節病差點又要命 熱火逆轉失敗苦吞7連敗
熱火今天在主場迎戰「背靠背」賽程的太陽，沒想到三節打完就落後26分，儘管末節追回不少分數，終場仍以105：118輸球，苦吞7連敗，創隊史2007-08年賽季後最長連敗紀錄。
熱火首節前段取得7分領先，但太陽替補中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）爆發，單節5投全中，貢獻11分，幫助太陽反而領先8分，太陽接下來乘勝追擊，三節打完領先26分。
不過太陽末節開局再度發病，被熱火打出一波17：5攻勢，所幸比賽尾聲比爾（Bradley Beal）和葛登（Eric Gordon）外線穩穩命中，收下勝利。
太陽順利中止2連敗，布克（Devin Booker）得到22分8籃板7助攻，杜蘭特（Kevin Durant）20分8籃板7助攻，比爾19分7助攻，葛登則挹注23分。
熱火方面，巴特勒（Jimmy Butler）拿到26分8籃板，洛齊爾（Terry Rozier）21分，阿德巴約（Bam Adebayo）只有8分11籃板，赫洛（Tyler Herro）18投僅5中，拿到17分6籃板。
2023-24 NBA即時比分
▪杜蘭特28000分里程碑 超越詹皇居史上第4快！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言