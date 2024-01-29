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NBA／連6戰得分破20 勇士庫明加：格林對我幫助很大

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、庫明加(右)。 法新社
格林(左)、庫明加(右)。 法新社

勇士庫明加（Jonathan Kuminga）把握格林（Draymond Green）缺席機會，獲得大量上場時間，近期更是連6戰得分破20，庫明加則將自己的成功歸功格林。

庫明加接受《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）訪問時談到格林，「他的回歸對我來說是最棒的事，他不只了解比賽，也在聯盟很長一段時間，更重要的是，他贏過很多冠軍，所以比我更了解比賽。

「他回來後教我很多事，告訴我需要知道的東西，這些都讓我變得更好，事實上，這些對我有很大的幫助」庫明加說。

庫明加也談到格林在場上的影響力，「如果你看到我們一起上場，格林總是帶來能量和快樂，這激勵我想更有競爭力，與他在同一水準，自由發揮並幫我們贏球。」

勇士 Draymond Green 庫明加

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