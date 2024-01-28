NBA／唐西奇飆73分 聯盟史第4高

獨行俠隊當家球星唐西奇昨天上演飆分秀，上半場就猛轟41分改寫隊史紀錄，最終進帳73分並列聯盟史上第4高，率領獨行俠以148：143擊敗老鷹，而昨天也是湖人傳奇球星布萊恩逝世4周年，讓唐西奇直言很特別，並希望他能夠在場見證。

NBA在過去一周不斷有球星得分爆發，且都與布萊恩有神奇巧合，日前適逢布萊恩81分18周年，76人安比德與灰狼唐斯分別砍進70分與62分，昨天則由唐西奇熱飆73分，太陽布克也砍下62分，這也是史上首度在單周賽事兩場單場70分賽事，更是聯盟近62年來首次單周有4場60分以上賽事。

唐西奇飆破隊史單場得分紀錄，在聯盟史上則排第4，僅次於張伯倫的100分、78分與布萊恩的81分。唐西奇也坦言，這可能是他職業生涯最頂級的表現，但在球場上時，自己只專注在幫助球隊贏球，「我們最近打得很掙扎，連輸3場，我的心態只有幫助球隊取勝，今天我們的表現確實不錯。」

對於在布萊恩逝世4周年這天達成紀錄，唐西奇也直言不可思議，「我在今天拿下了生涯新高，這真的很特別，我們都愛布萊恩，在兩件事會發生在同一天，真的很特別，顯然我希望他也能在場。」

布克則在面對與溜馬之戰首節就砍下29分、最終進帳62分，不過溜馬靠著托平在比賽最後3.1秒的上籃，以133：113擊敗太陽。這也是布克在第四個NBA球場將最高得分改寫為自己的名字，包括在塞爾蒂克主場攻下70分、在溜馬主場攻下62分、在爵士主場攻下59分與在太陽主場拿58分。