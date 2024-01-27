NBA／「多場破60分俱樂部」 唐西奇、布克攜手加入

在傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）逝世4週年的日子裡，唐西奇（Luka Doncic）和布克（Devin Booker）分別用一場飆分秀來紀念，布克拿到生涯次高62分，唐西奇更是狂轟73分，追平史上單場第4高得分紀錄。

唐西奇和布克分別成為史上第8、第9位生涯曾經多次砍下至少60分的球員，加上先前的唐斯（Karl-Anthony Towns），等於不到一週內就出現3名新成員。

先前達此紀錄的球員有張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩（Kobe Bryant）、里拉德（Damian Lillard）、哈登（James Harden）、喬丹（Michael Jordan）、貝勒（Elgin Baylor），其中張伯倫完成過32次，布萊恩6次，里拉德5次；哈登和喬丹各有4次，貝勒3次。

HISTORIC 73-POINT NIGHT FROM LUKA DONCIC 🤯



🔥 73 PTS

🔥 25/33 FGM (75.8%)

🔥 15/16 FTM

🔥 8 3PM



He becomes the 4th player in NBA history to score 73+ points and the first ever to score 70+ on 75% or higher from the field. pic.twitter.com/Afm9cyJung — NBA (@NBA) 2024年1月27日

此外根據統計，這也是NBA史上第5次出現兩名球員同一天至少砍下60分的情況，而且是一週內出現第2次。

4天前安比德（Joel Embiid）拿下70分，唐斯貢獻62分，而在往前一次則是要追溯到1977-78年賽季，當時湯普森（David Thompson）得到73分，「冰人」葛文（ George Gervin）則是獲得63分。

另一方面，唐西奇和布克都是生涯累積7次至少50分的比賽（包括例行賽和季後賽），分別是史上第20位和第21位達此數據的球員。