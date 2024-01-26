NBA／亞歷山大球員、媒體選票力壓柯瑞 大字母哥意外獲3票

聯盟今天公布明星賽先發名單，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）力壓柯瑞（Stephen Curry）搶下明星賽先發，引發球迷熱議。有趣的是，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的哥哥大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）竟獲得3張球員選票。

明星賽先發是由球迷、球員及媒體投票選出，比重是50%球迷、25%球員及25%媒體。亞歷山大球迷票選第3，但球員和媒體都第1，因此擠下柯瑞成為先發，這是2013年後，柯瑞首次在健康的情況下，落選明星賽先發。

東區後場方面，公鹿隊里拉德（Damian Lillard）和尼克隊布朗森（Jalen Brunson）投票加權後是平手，但球迷投票優先級較高，因此由里拉德勝出，他生涯首度成為明星賽先發。

Voting result from the player, fan, and media votes for All-Star starters.



Jalen Brunson finished above Lillard in both the media and player vote, but the fan vote carried Lillard to the starter’s spot in the East. pic.twitter.com/9qzgAWSZyl — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) 2024年1月26日

另外，《美聯社》記者雷諾茲（Tim Reynolds）發文指出，只有垃圾時間能上場的大安戴托昆波獲3張選票，籃網隊瓦特佛（Trendon Watford）也有3票，本季報銷一場未打的灰熊隊中鋒亞當斯（Steven Adams）得到7票。