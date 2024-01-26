NBA／勇士湯普森狀態回暖關鍵？賽前跳海、騎腳踏車

勇士隊湯普森（Klay Thompson）本季表現不穩定，經常受球迷質疑。昨天是勇士助教米羅耶維奇（Dejan Milojevic）意外過世後首場比賽，他攻下24分，幫助勇士擊敗老鷹，將勝利獻給助教。值得一提的是，他賽前用「跳海」激勵自己，引起網友討論。

湯普森昨天賽前發文，他光著身子跳進11度的舊金山灣，還在海裡游泳，他標註勇士訓練師柏格斯壯（Carl Bergstrom）並寫道「你激勵了我！」並加上很冷的表情符號。

Klay Thompson jumped in the San Francisco Bay this morning 😅



The water temperature is 53°F 😳 pic.twitter.com/TlzaSmcH2d — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年1月24日

今天勇士在主場「背靠背」出戰國王，湯普森竟直接騎著腳踏車入場，NBA官方帳號也轉發影片，並表示這是賽前有氧運動。

👀 @KlayThompson with the pregame cardio! 🚲 #NBARivalsWeek on TNT 📺 pic.twitter.com/ZO7NBEEJkl — NBA (@NBA) 2024年1月25日

湯普森本季出賽40場，平均上場30.5分鐘，得到17.5分3.5籃板2.4助攻，三分球命中率38.9%，1月份9場比賽，三分命中率高達42.5%。不過勇士目前戰績19勝22敗，仍排在西區第12。