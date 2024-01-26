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NBA／公鹿突開除教頭 首戰仍勝出
NBA公鹿隊日前無預警宣布開除總教練格里芬，昨由代理教頭普朗提掌兵符出戰騎士隊，安戴托昆波、里拉德、米道頓攜手砍下87分，以126：116終止騎士8連勝，公鹿將和前76人隊總教練瑞佛斯簽約，成為新總教練。
目前排名東區第2的公鹿突然開除格里芬，球隊「一哥」安戴托昆波昨天賽後直言訝異，「但我必須相信管理階層，他們有更大的遠景考量，我的工作就是做好自己，幫助球隊贏得比賽。」
公鹿總管霍斯特說，格里芬遭到開除與外傳的球員意見無關，而是球團對於勝利有更高的迫切；球團高層表明立場，粉碎將帥不和謠言，以及對格里芬帶領球隊能力的疑慮。
安戴托昆波昨天上演大三元，進帳35分10助攻18籃板，里拉德、米道頓分別進帳28、24分，最終也以10分差距終結騎士近期的8連勝。
勇士隊助理教練米羅耶維奇18日因心臟病離世，導致近兩場比賽都延賽，昨天對老鷹隊之戰銜哀上陣，柯瑞、湯普森、庫明加攜手拿下74分，以134：112獲勝。
談到球隊恢復比賽，勇士總教練柯爾說：「這對我們並不容易，但全隊表現很好，大家情緒一定都很複雜，相信很多人帶著淚光打球。」
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