聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／公鹿突開除教頭 首戰仍勝出

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
公鹿炒掉教頭首戰，字母哥用大三元表現率隊斬斷騎士8連勝。 美聯社
公鹿炒掉教頭首戰，字母哥用大三元表現率隊斬斷騎士8連勝。 美聯社

NBA公鹿隊日前無預警宣布開除總教練格里芬，昨由代理教頭普朗提掌兵符出戰騎士隊，安戴托昆波里拉德、米道頓攜手砍下87分，以126：116終止騎士8連勝，公鹿將和前76人隊總教練瑞佛斯簽約，成為新總教練。

目前排名東區第2的公鹿突然開除格里芬，球隊「一哥」安戴托昆波昨天賽後直言訝異，「但我必須相信管理階層，他們有更大的遠景考量，我的工作就是做好自己，幫助球隊贏得比賽。」

公鹿總管霍斯特說，格里芬遭到開除與外傳的球員意見無關，而是球團對於勝利有更高的迫切；球團高層表明立場，粉碎將帥不和謠言，以及對格里芬帶領球隊能力的疑慮。

安戴托昆波昨天上演大三元，進帳35分10助攻18籃板，里拉德、米道頓分別進帳28、24分，最終也以10分差距終結騎士近期的8連勝。

勇士隊助理教練米羅耶維奇18日因心臟病離世，導致近兩場比賽都延賽，昨天對老鷹隊之戰銜哀上陣，柯瑞湯普森庫明加攜手拿下74分，以134：112獲勝。

談到球隊恢復比賽，勇士總教練柯爾說：「這對我們並不容易，但全隊表現很好，大家情緒一定都很複雜，相信很多人帶著淚光打球。」

公鹿 安戴托昆波 騎士 勇士 里拉德 76人 柯瑞 湯普森 庫明加

延伸閱讀

NBA／傳公鹿想補防守型球員 公牛賣卡盧索要價多張首輪籤

NBA／公鹿總管撇清球員因素換帥 字母哥大三元斷騎士8連勝

NBA／防守下滑成公鹿換帥主因 傳瑞佛斯將重出江湖掌兵符

NBA／戰績高居東區第2 公鹿卻無預警開除總教練

相關新聞

NBA／公鹿突開除教頭 首戰仍勝出

NBA公鹿隊日前無預警宣布開除總教練格里芬，昨由代理教頭普朗提掌兵符出戰騎士隊，安戴托昆波、里拉德、米道頓攜手砍下87分...

NBA／球迷諷回跑步機再練練 唐西奇示意保全請他離場

獨行俠隊今天在主場迎戰太陽隊，儘管唐西奇（Luka Doncic）上場39分鐘拿下34分9助攻8籃板亮眼數據，但太陽在布...

NBA／勇士三核心奪聯手第400勝 庫明加感謝格林每天幫助他

勇士今天在主場以134：112擊敗老鷹，將勝利獻給已故助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic），這同時是勇士三核心柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及格林

NBA／太陽與獨行俠打得火爆吞8T 布克：對收視率有好處

擁有三巨頭坐鎮的美國職籃（NBA）太陽，今天老大換人當，靠著布克第3節砍下22分、全場46分帶領下，以132比109擊敗...

NBA／傳公鹿想補防守型球員 公牛賣卡盧索要價多張首輪籤

公鹿無預警開除總教練格里芬（Adrian Griffin），聘請瑞佛斯（Doc Rivers）擔任新主帥，《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）更爆料，公鹿將在交易市場尋找防

NBA／飄移打板三分拖進OT助拓荒者贏球 葛蘭特：我不怕出手

拓荒者昨天因不利判決，輸給雷霆。今天背靠背對火箭，靠著葛蘭特（Jerami Grant）飄移打板三分球命中，拖進延長賽，終場以137：131力克火箭。 聯盟今天公布裁判報告，昨天拓荒者與雷霆之戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。