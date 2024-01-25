NBA／勇士三核心奪聯手第400勝 庫明加感謝格林每天幫助他

勇士今天在主場以134：112擊敗老鷹，將勝利獻給已故助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic），這同時是勇士三核心柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及格林（Draymond Green）生涯合作第400勝，成為聯盟歷史第13個辦到的組合。

湯普森受訪時談到這項紀錄，「這很特別，每次和這兩人一起上場時，我都非常感激。」

勇士睽違一周再度出賽，庫明加（Jonathan Kuminga）11投全進攻下25分，追平名將穆林（Chris Mullin）的最多出手全中隊史紀錄。他賽後表示，「這是艱難的一周，我們重新整理這一切後，上場享受樂趣，這是米洛耶維奇希望我們做的事。」

庫明加已連續21場得分達雙位數，他受訪時感謝格林的幫助，「每次我做任何事時，都會想起格林對我說：『做你自己，別想太多。』今天比賽他也一直和我交流，告訴我如何變好，真的非常感謝他每天這樣做。」