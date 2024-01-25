快訊

預告罷工恐落在春節、清明連假 長榮航：受影響旅客退、改票免手續費

南山人壽處分北市內湖兩大樓 交易金額47.9億元、買家曝光

害2架戰機緊急起飛…他「1動作」觸發國家警報 超慘下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士三核心奪聯手第400勝 庫明加感謝格林每天幫助他

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)。 美聯社
庫明加(左)。 美聯社

勇士今天在主場以134：112擊敗老鷹，將勝利獻給已故助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic），這同時是勇士三核心柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及格林（Draymond Green）生涯合作第400勝，成為聯盟歷史第13個辦到的組合。

湯普森受訪時談到這項紀錄，「這很特別，每次和這兩人一起上場時，我都非常感激。」

勇士睽違一周再度出賽，庫明加（Jonathan Kuminga）11投全進攻下25分，追平名將穆林（Chris Mullin）的最多出手全中隊史紀錄。他賽後表示，「這是艱難的一周，我們重新整理這一切後，上場享受樂趣，這是米洛耶維奇希望我們做的事。」

庫明加已連續21場得分達雙位數，他受訪時感謝格林的幫助，「每次我做任何事時，都會想起格林對我說：『做你自己，別想太多。』今天比賽他也一直和我交流，告訴我如何變好，真的非常感謝他每天這樣做。」

勇士 Stephen Curry Klay Thompson Draymond Green 庫明加

延伸閱讀

NBA／格林不在美國隊41人名單？希爾承認與暴力事件有關

NBA／KD無法躋身GOAT原因？格林：沒有像柯瑞帶隊奪冠

NBA／美國男籃41人名單出爐！詹皇和柯瑞入列、沒有格林

NBA／遭殘陣灰熊轟20顆三分球 格林抨擊勇士防守心態軟弱

相關新聞

NBA／勇士三核心奪聯手第400勝 庫明加感謝格林每天幫助他

勇士今天在主場以134：112擊敗老鷹，將勝利獻給已故助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic），這同時是勇士三核心柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及格林

NBA／傳公鹿想補防守型球員 公牛賣卡盧索要價多張首輪籤

公鹿無預警開除總教練格里芬（Adrian Griffin），聘請瑞佛斯（Doc Rivers）擔任新主帥，《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）更爆料，公鹿將在交易市場尋找防

NBA／轉隊首秀沒當成熱火救兵 洛齊爾：事情不會立即完美

熱火隊日前與黃蜂隊交易換來後衛洛齊爾（Terry Rozier）後，今天洛齊爾首度披上熱火戰袍對灰熊隊之戰亮相，以替補身...

NBA／太陽與獨行俠打得火爆吞8T 布克：對收視率有好處

擁有三巨頭坐鎮的美國職籃（NBA）太陽，今天老大換人當，靠著布克第3節砍下22分、全場46分帶領下，以132比109擊敗...

NBA／飄移打板三分拖進OT助拓荒者贏球 葛蘭特：我不怕出手

拓荒者昨天因不利判決，輸給雷霆。今天背靠背對火箭，靠著葛蘭特（Jerami Grant）飄移打板三分球命中，拖進延長賽，終場以137：131力克火箭。 聯盟今天公布裁判報告，昨天拓荒者與雷霆之戰

NBA／球迷諷回跑步機再練練 唐西奇示意保全請他離場

獨行俠隊今天在主場迎戰太陽隊，儘管唐西奇（Luka Doncic）上場39分鐘拿下34分9助攻8籃板亮眼數據，但太陽在布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。