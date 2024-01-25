NBA／庫明加11投全中平隊史 勇士擊敗老鷹將勝利獻給助教

勇士隊今天在主場迎戰老鷹隊，賽前為已故助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic）舉辦悼念儀式。勇士全隊將士用命，其中庫明加（Jonathan Kuminga）11投全中，攻下25分，幫助勇士以134：112擊敗老鷹，將勝利獻給米洛耶維奇。

老鷹少主楊恩（Trae Young）持續因腦震盪缺陣，上半場戰況膠著，勇士取得1分領先。第三節老鷹熄火，勇士趁勢將分差拉開到9分，末節湯普森（Klay Thompson）和庫明加持續發威，一度將分差擴大到21分，比賽最後3分鐘變成垃圾時間。

庫明加全場11投全進，追平名將穆林（Chris Mullin）創下的最多出手未失手隊史紀錄，進帳25分9籃板。柯瑞（Stephen Curry）拿到25分8助攻，湯普森砍進24分。

老鷹苦吞3連敗，墨瑞（Dejounte Murray）23分7籃板7助攻，強森（Jalen Johnson）21分9籃板6助攻。