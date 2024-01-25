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NBA／格林不在美國隊41人名單？希爾承認與暴力事件有關

聯合新聞網／ 綜合報導
格林恐無緣巴黎奧運。 路透
格林恐無緣巴黎奧運。 路透

美國男籃昨天公布巴黎奧運41人大名單，詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）等巨星都在名單內，卻沒有2屆金牌成員格林（Draymond Green），美國男籃總監希爾（Grant Hill）也解釋原因。

格林本季因場上暴力行為，遭無限期禁賽，近日才被允許重返球場，希爾承認這是格林沒被放進名單的主因，「格林的貢獻非常重要，他確實是美國隊卓越成就的一部分，但有鑑於今年發生的事，我們決定這個時間點不將他列入名單中。」

格林在里約奧運和東京奧運總共出賽14場，平均上場13.2分鐘，貢獻3.5分2.7籃板2.8助攻，還有1.2抄截，三分命中率28.6%。

Draymond Green

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