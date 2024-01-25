NBA／戈塔特直言瑞佛斯執教不值得信任 魔獸和卡森斯最難守

公鹿隊今天正式聘請瑞佛斯（Doc Rivers）擔任總教練，引發球迷熱烈討論，近日波蘭中鋒「鍋貼」戈塔特（Marcin Gortat）接受專訪時直言，瑞佛斯是好人，但執教功力不值得信任。

瑞佛斯2008年執教塞爾蒂克三巨頭，最終奪下冠軍，他接下來執教快艇和76人，球隊都有奪冠競爭力，但總是在季後賽被逆轉出局，因此許多球迷質疑他的執教功力。戈塔特生涯末期轉戰快艇，與瑞佛斯共事，戈塔特評價瑞佛斯，「他是好人，很適合交談，有令人難以置信的故事與經驗，但我不會信任他的執教決定，我對他沒信心。」

戈塔特也點名大范甘迪（Stan Van Gundy）是他職業生涯中最棒的教練，「他會為每一場比賽的練習做好準備，比賽遭遇亂流是會喊暫停，會獲得有價值的訊息，走上正軌。」

「大范甘迪有令人難以置信的紀律和職業精神，讓每個人都負責任，他是一名不可思議的教練，即使放到現在仍非常出色，只要聽他說什麼，好事就會發生」戈塔特說。

戈塔特生涯前期在魔術隊擔任「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的替補，2009年在大范甘迪執教下，闖進總冠軍賽。他轉戰太陽隊後成為先發中鋒，當被問到誰是最難守的球員，戈塔特點名霍華德和卡森斯（DeMarcus Cousins），「這兩人是最強硬的，卡森斯技術超強，但有點散漫。霍華德有強壯體格和頂尖運動能力，那種力量是壓倒性的。」

戈塔特還談到2019年沒加入暴龍隊，是他生涯最遺憾的事，「他們（暴龍）打6通電話給我，但我沒有去那，不然我本來是NBA總冠軍。我決定去勇士，但他們騙我，『我們要打小陣容，必須多一個後衛。』結果2周後他們簽下伯加特（Andrew Bogut）。」