NBA／KD無法躋身GOAT原因？格林：沒有像柯瑞帶隊奪冠
太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）不滿自己沒被納入史上最佳球員（GOAT）討論，對此，勇士防守悍將格林（Draymond Green）提出自己的看法。
杜蘭特先前被問到，為何自己不在GOAT討論中，他回應：「因為我去了勇士嗎？憑什麼我不在GOAT討論中，這才是你該問的問題，我還有什麼沒做到？」
格林近日也在節目上討論此事，他認為杜蘭特是史上最偉大得分手之一，2次冠軍也不會不純，但他指出一項杜蘭特沒做到的事，「柯瑞（Stephen Curry）2022年才得到現在擁有的榮譽，他當年帶隊奪冠，還得FMVP。當時一切每況愈下，柯瑞卻挺身而出，杜蘭特要做到柯瑞做的這件事，才能被納入討論。」
杜蘭特當年轉戰勇士，遭球迷砲轟「打不贏就加入」，儘管最後得到2座冠軍，仍受質疑。柯瑞因沒有FMVP同樣受外界質疑，直到2021-22賽季奪冠，才讓人無話可說。杜蘭特離開勇士後轉戰籃網，沒有取得成功，如今效力太陽，可能是他證明自己帶隊能力的最後機會。
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