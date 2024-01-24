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NBA／強調自己是頂薪球員！艾頓：沒什麼能證明了

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(左)。 美聯社
艾頓(左)。 美聯社

艾頓（Deandre Ayton）2022年夏天與太陽隊簽下4年1.33億美元合約，今年休賽季被交易到拓荒者後，成績不進反退，但他仍自信表示，「我是頂薪球員！」

太陽上季也發動交易得到杜蘭特（Kevin Durant），為冠軍義無反顧拚一次，但艾頓季後賽表現萎靡，季後賽第二輪遭金塊淘汰。休賽季艾頓被送去拓荒者，季前更誓言打出統治力，結果本季場均12.8分創生涯新低。

艾頓近日接受《Sportskeeda》記者梅迪那（Mark Medina）訪問時強調，「我在這個聯盟中沒有什麼能證明了，我是一名頂薪球員，我將繼續作為一名頂薪球員。」

今天拓荒者作客雷霆，拚到最後一刻才以109：111輸球，艾頓全場5分7籃板，相當沒存在感。艾頓12月底受傷，近日復出打3場比賽，平均只有9分6籃板，表現還不如27歲菜鳥瑞斯（Duop Reath），上述言論在網路上被瘋傳，艾頓再度成為球迷調侃對象。

拓荒者 Deandre Ayton

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