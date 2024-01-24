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NBA／約柯奇差巫師完成29隊大三元 教頭：下次讓他打48分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊中鋒約柯奇（右）。 路透
金塊中鋒約柯奇（右）。 路透

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天砍下31分13籃板10助攻，幫助球隊以114：109力克溜馬。值得一提的是，這是他首度對溜馬完成大三元，只差巫師，就完成面對29隊都繳出大三元的偉業。

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）持續缺陣，金塊第三節打出39：19瘋狂攻勢，但溜馬末節打出13：2攻勢逆轉戰局，隨後約柯奇投進三分球止血，與穆雷（Jamal Murray）包辦金塊最後12分，守住勝利。

穆雷全場31分8籃板7助攻，約柯奇生涯累積118次大三元，名列史上第4，只差巫師就能完成面對29隊大三元。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）得知這項紀錄時表示，「真的嗎？這是不錯的冷知識。剩華盛頓？那下次我們對華盛頓時，我要讓他打滿48分鐘，讓他把這紀錄從清單內劃掉。」

今天比賽結束後，西區前3的灰狼、雷霆及金塊沒有勝差；溜馬則苦吞3連敗，跌至東區第7。

金塊 溜馬 Nikola Jokic

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