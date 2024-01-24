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NBA／雷納德生涯第2度大三元 率快艇擊退沒詹皇的湖人
湖人與快艇今天進行本季第3度「洛城內戰」，湖人巨星詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）攻下25分11籃板10助攻，個人生涯第2次奪下大三元，幫助快艇以127：116擊敗湖人。
本季雙方前2次交手，都由湖人收下勝利。今天上半場快艇火力全開，哈登（James Harden）攻下20分，雷納德7投全中，進帳14分，快艇帶著14分領先進入下半場。
湖人第三節把分差逼近，快艇靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本節後段獨得8分，加上射手柯菲（Amir Coffey）讀秒階段的三分球，將領先控制在9分。
末節湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）賞哈登一記火鍋，帶隊打出9：2攻勢，追到剩2分落後。不過湖人隨後4分半鐘只得2分，又被快艇拉開，最後1分鐘變成垃圾時間。
快艇本場多點開花，除了雷納德外，哈登得到23分10助攻，喬治（Paul George）、曼恩（Terance Mann）和鮑威爾（Norman Powell）都貢獻17分，衛斯特布魯克16分6籃板。湖人方面，戴維斯（Anthony Davis）砍下26分12助攻，羅素得到27分10助攻。
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