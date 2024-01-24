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NBA／熱火、黃蜂互換後場 堪稱各取所需的雙贏交易

台灣醒報／ 台北報導
熱火與黃蜂互換後場羅瑞(左)與洛齊爾(右)，外界認為是筆雙贏交易。 路透
熱火與黃蜂互換後場羅瑞(左)與洛齊爾(右)，外界認為是筆雙贏交易。 路透

NBA精彩的雙贏交易，熱火黃蜂互換後場、各取所需！

據NBA權威記者沃神24日表示，黃蜂把砍將羅齊爾交易至同區對手熱火，預計獲得老將後衛羅瑞與2027年首輪選秀權。熱火目標爭戰績，打出生涯年的洛齊爾能補強最缺的進攻，同時降下團隊薪資、節稅約1500萬鎂，而黃蜂接收羅瑞到期大約，夏天薪資空間能達4500萬美元，加上首輪選秀權，為重建做準備。

東區東南組內交易

根據《NBC南佛州新聞網》報導，NBA權威記者沃神24日表示，NBA東區東南組的2隊熱火與黃蜂發動交易，黃蜂將拿出本季表現極佳的後場砍將洛齊爾，送至南灘大軍，並吃下熱火的高薪老將後衛羅瑞與2027年的首輪選秀權。這筆交易並非純戰力考量，而是一次雙方各取所需的好交易。

暫居東南分組龍頭的熱火看似強悍，但實質僅位列東區第6，嚴重的傷病問題影響熱火的進攻，當前靠著團隊防守與拼勁繳出尚可的24勝19敗，但為了把握頂級側翼「士官長」巴特勒的巔峰時期來爭冠，熱火急需提升後場火力。

兒火夢成真

黃蜂隊砍分好手洛齊爾正是熱火的合適人選，本季他場均能貢獻23.2分、6.6助攻，都是生涯年的數據，可望填補「小士官長」哈奎茲缺陣的火力損失，有趣的是，這位得分好手恰好是「兒火夢」，據信他的籃球路上最喜歡的偶像便是熱火傳奇「閃電俠」韋德，他在被交易時也提出傾向前往南灘大軍。

另據《外媒》分析，熱火在這包交易還做到降低團隊薪資的操作，他們送出的後場羅瑞本季薪資高達2900萬美元，一來一往熱火帳面少了640萬美元，本季省下多達1500萬鎂的豪華稅，即便沒有進一步動作，明年團隊薪資也不至於突破第二層「薪資硬上限」，雖然洛齊爾身上還有3年大約，但至少熱火還有操盤空間，送走的2027年首輪權還是一張保護籤，代價在可控範圍內。

黃蜂決定備戰來年

而黃蜂的操盤也有其目的性，受到王牌球三弟傷病打擊，球隊戰績位居東區倒數第3，顯然是展望未來更加實際，雖然洛齊爾加盟球隊的5個賽季，表現都十分穩定且亮眼，但始終沒能打進季後賽，現年29歲的他身上還有複數年大約，成了黃蜂重建期必要的捨棄，過往成績與戰力不再是交易考量點。

選擇幾乎不算戰力的羅瑞也算一拍即合，羅瑞本季高達2900萬美元的到期合約，對本季團隊薪資極低的黃蜂絲毫不是負擔，即便不做進一步的交易，到了夏天約滿，黃蜂被預期能騰出多達4500萬美元的薪資空間，屆時利於招兵買馬，等待球三弟滿血回歸、備戰來年，熱火送出的首輪選秀權也會是未來發展的助力。

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熱火 黃蜂

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