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NBA／戰績高居東區第2 公鹿卻無預警開除總教練
美國職籃NBA戰績全聯盟第2的密爾瓦基公鹿今天做出驚人之舉，在球隊本季打了43場球後，突然開除總教練格里芬（Adrian Griffin）。
公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）在聲明中說：「這是球季期間，一個艱難的決定。」
「我們正在努力，要立即聘用下一任總教練，十分感謝格里芬為球隊所做的努力及貢獻。」
布丹霍澤（Mike Budenholzer）2021年帶領公鹿奪下球隊睽違50年的總冠軍，但公鹿上個球季在季後賽首輪出局，布丹霍澤也因此遭到解雇，這讓49歲的格里芬去年6月接下球隊兵符。
當時，霍斯特表示，會由格里芬帶兵，是因為他具有「冠軍教練的血統、個性、籃球敏銳度，及與球員的溝通能力」。
公鹿目前戰績30勝13敗，在東區排名第2，放眼全聯盟也與西區龍頭明尼蘇達灰狼並列第2，因此格里芬的地位幾乎沒有受到威脅的跡象。
在被開除前的最後一場比賽，格里芬22日才率公鹿122比113擊敗底特律活塞。
公鹿表示，助理教練普朗提（Joe Prunty）將代掌兵符，直到球隊找到新的總教練為止。
多家美國媒體報導，公鹿正鎖定由前費城76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）來接替格里芬的總教練位置。
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