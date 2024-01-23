快訊

出國遇台灣大媽團…1行為讓妹子看傻 網嘆：丟臉丟到國外

致死率高！A型鏈球菌肆虐日本 醫師提醒赴日旅遊注意

糗！他把Galaxy S24 Ultra的S Pen塞進S23 Ultra筆槽GG了 網笑曝「錯誤關鍵」

NBA／18年前今天Kobe飆81分 安比德：他是我開始打球原因

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德攻下70分。 路透
安比德攻下70分。 路透

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）今天狂砍70分，創下多項紀錄。值得一提的是，18年前的今天，已故球星布萊恩（Kobe Bryant）面對暴龍隊狂攻81分震驚全球，安比德也發文寫道：「Kobe！70分。」

安比德成為史上第9位70分俱樂部成員，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）68分隊史紀錄，同時是首位單場至少「70分15籃板5助攻」的球員。

安比德賽後受訪時談到布萊恩，「從我打籃球的那刻起，布萊恩就是我的偶像，他是我開始打球的原因。」

談到今晚的對手溫班亞瑪（Victor Wembanyama），安比德開玩笑表示，「我原本以為我比他高，結果他比我高很多。」安比德也大讚小老弟，「他擁有體型、技術和光明的未來。他現在很不錯了，一旦他成長，會帶給聯盟很多人大麻煩。」

76人 Joel Embiid Kobe Bryant Victor Wembanyama

相關新聞

NBA／MVP輾壓天才狀元！76人隊安比德狂飆70分史上第九人

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）和馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首度對決。安比德全場狂轟70分，史上單場第七高分，也成為歷史第9位70分俱樂部球員(總計

NBA／18年前今天Kobe飆81分 安比德：他是我開始打球原因

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）今天狂砍70分，創下多項紀錄。值得一提的是，18年前的今天，已故球星布萊恩（Kobe Bryant）面對暴龍隊狂攻81分震驚全球，安比德也發文寫道：「K

NBA／唐斯上半場44分創27年來新高 灰狼末節卻遭黃蜂逆轉

今天不只76人中鋒安比德（Joel Embiid）在飆分，灰狼長人唐斯（Karl-Anthony Towns）面對黃蜂上半場狂轟44分，為1996-1997年球季以來新高。沒想到唐斯末節只攻下4分，雖

NBA／湖人壞消息！詹皇因左腳踝傷勢缺席「洛城內戰」

湖人與快艇明天將上演「洛城內戰」，39歲老將詹姆斯（LeBron James）因左腳踝腓骨肌腱傷勢，缺席本場比賽，這是他本季第5度缺賽，前4場拿下2勝2敗戰績。 湖人目前22勝22敗，暫居西區第

NBA／飆62分破灰狼隊史 唐斯：結局卻非我們想要

繼費城76人球星恩比德狂轟70分，美國職籃NBA明尼蘇達灰狼球星唐斯今天飆出62分締造隊史紀錄，可惜球隊以125比128...

NBA／綠衫軍布朗自拋自扣失敗超級糗 晃飛唐西奇雪前恥

獨行俠今天以110：119不敵塞爾蒂克，唐西奇（Luka Doncic）33分18籃板13助攻的大三元淪為空響，他比賽中遭對手布朗（Jaylen Brown）晃飛畫面，更在網路上被瘋傳，他賽後受訪時，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。