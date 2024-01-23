NBA／18年前今天Kobe飆81分 安比德：他是我開始打球原因

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）今天狂砍70分，創下多項紀錄。值得一提的是，18年前的今天，已故球星布萊恩（Kobe Bryant）面對暴龍隊狂攻81分震驚全球，安比德也發文寫道：「Kobe！70分。」

安比德成為史上第9位70分俱樂部成員，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）68分隊史紀錄，同時是首位單場至少「70分15籃板5助攻」的球員。

安比德賽後受訪時談到布萊恩，「從我打籃球的那刻起，布萊恩就是我的偶像，他是我開始打球的原因。」

KOBE!!! 70 Piece pic.twitter.com/1qnYwTfhsB — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 2024年1月23日

"From the time I started playing, Kobe was my guy...he was the reason why I started playing basketball"



Embiid on scoring 70 PTS 18 years to the day after Kobe scored 81... and on Wemby calling his performance inspiring 🗣️ pic.twitter.com/Yl7iDN5aHV — NBA (@NBA) 2024年1月23日

談到今晚的對手溫班亞瑪（Victor Wembanyama），安比德開玩笑表示，「我原本以為我比他高，結果他比我高很多。」安比德也大讚小老弟，「他擁有體型、技術和光明的未來。他現在很不錯了，一旦他成長，會帶給聯盟很多人大麻煩。」