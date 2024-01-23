NBA／穿黑色T恤致敬勇士助教 柯爾：經歷過最悲傷的事
勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天穿著黑色T恤出席記者會，上面寫著「Brate」，是塞爾維亞語「兄弟」的意思。
勇士塞爾維亞籍助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic）日前在球隊聚餐時，心臟病發，送醫後仍不幸去世，享年46歲。聯盟也決定將勇士比賽延期，讓球員們調整心理。
柯爾今天受訪時解釋球隊過去一周的心情，「這是我在NBA經歷過最悲傷的事，我們失去一個如此親近的人，更重要的是看到他的家人受苦。」
柯爾強調這2場延賽是必要的，球員們不可能上場，本周四他們將出戰老鷹，柯爾表示，「我能想像米洛耶維奇笑著說：『你們這些傢伙需要贏下這場比賽。』這是他會說得話，無論贏或輸，他都會保持微笑，並提供建議。他展現我們這支球隊的精神和價值觀。」
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