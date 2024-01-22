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NBA／羅素聯手詹皇砍62分 湖人痛宰拓荒者勝率重返5成

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(中)率隊勝率重返5成。 法新社
詹姆斯(中)率隊勝率重返5成。 法新社

湖人今天在主場迎戰拓荒者，羅素（D'Angelo Russell）砍下全場最高的34分，湖人整場沒有落後過，終場以134：110輕取拓荒者，勝率重返5成，與爵士並列西區第9。

拓荒者首節打完只落後5分，但湖人第二節前段打出14：4攻勢，拉開差距，半場打完領先13分。第三節羅素獨得13分，末節再和詹姆斯（LeBron James）合砍17分，比賽剩6分鐘，湖人領先多達23分，進入垃圾時間。

羅素全場21投14中，沒有站上過罰球線，拿到34分8助攻。詹姆斯28分5籃板5助攻，戴維斯（Anthony Davis）則繳出14分14籃板。

拓荒者結束2連勝，波格登（Malcolm Brogdon）得到23分9助攻7籃板，表現最佳。艾頓（Deandre Ayton）只上場22分鐘，進帳6分4籃板，探花後衛韓德森（Scoot Henderson）出戰23分鐘，只得到4分2助攻。

湖人 拓荒者 LeBron James D'Angelo Russell

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