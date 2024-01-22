NBA／羅素聯手詹皇砍62分 湖人痛宰拓荒者勝率重返5成

在妻子女兒的現場見證下，約柯奇（Nikola Jokic）面對巫師打來可說是如入無人之境，全場20次出手全都集中在油漆區，命中15球，以驚人效率豪取賽季新高42分，外加12籃板8助攻，帶領金塊以113

2024-01-22 12:04