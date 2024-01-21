NBA／庫茲瑪交易傳聞溫度升高 傳勇士等多隊有意爭取

隨著季中交易截止日逐漸逼近，一些備受矚目的可能球員異動情況也成了外界追逐的焦點。根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導，聯盟有多支球隊有意爭取巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma），球團也希望從他身上得到多個首輪籤的回饋。

《Hoops Wire》資深記者阿米克（Sam Amico）也跟進報導指出，勇士、馬刺和灰熊都是其中較積極的買家。

報導透露，隨著席亞康（Pascal Siakam）已經轉戰溜馬，庫茲瑪的動向愈受矚目，顯然勇士或許願意拿出首輪選秀權來爭取，至於灰熊和馬刺顯然都不想輕易放棄手上的首輪籤。

28歲的庫茲瑪本季出賽40場，場均拿到22.2分6.3籃板4.2助攻，投籃命中率45.6%，三分命中率34.6%，他是在2022年簽下一份4年9000萬美元的合約，本季的薪資為2560萬美元。

巫師目前排名東區倒數第2，放眼全聯盟也只比活塞好一點，不過重建中的巫師現階段也不見得會急著送走庫茲瑪，而是會評估來自各方的價碼，避免「賤賣」情況發生。據了解，巫師希望能透過送走庫茲瑪，至少得到兩枚2024年之後的首輪籤

對於戰績逐漸遠離附加賽資格的勇士來說，是否會有交易大動作，外界持續關注，除了年輕球員外，維金斯（Andrew Wiggins）無疑是球隊最有可能的交易籌碼。