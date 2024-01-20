NBA／溜馬雙星合璧沒慶祝行情 拓荒者葛蘭特轟37分強勢取勝
溜馬隊日前交易來的明星大前鋒席亞康（Pascal Siakam）今首度披上球隊戰袍，一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺席超過10天後也選在今天回歸，但西區倒數第2的拓荒者顯然不給情面，葛蘭特（Jerami Grant）跳出來狂轟37分，率隊在驚濤駭浪中以18：115帶走勝利。
溜馬場均以125.6分領先全聯盟，拓荒者的107.2分則是聯盟墊底。首節溜馬外線火力大放送，單節投進8顆三分球，不過拓荒者也在禁區予取予求，首節打完反倒手握3分領先；第二節溜馬手感急凍，拓荒者則是延續火燙狀況，帶著近6成命中率及11分領先進入下半場。
上半場僅出手3次的哈利伯頓第三節扛起球隊進攻，單節收下10分6助攻，幫助球隊追到7分差；末節雙方則進入拉鋸戰，溜馬持續追近，但拓荒者始終能保持在7分上下領先，讀秒階段透納（Myles Turner）的三分球一度追到一波球權的距離，不過拓荒者仍站穩陣腳穩穩收下勝利，沒讓溜馬慶祝行情。
前鋒葛蘭特毫無疑問是拓荒者贏球的大功臣，他全場28投14中拿下37分，去年的最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）也砍下本季新高30分，兩人帶給拓荒者禁區極大壓力。
席亞康轉隊首秀14投9中，挹注21分表現不錯；哈利伯頓回歸首戰則延續「新控球之神」美名，拿下21分同時傳出17次助攻沒有失誤，但雙星合作首戰無奈吞敗。
2023-24 NBA即時比分
▪金塊雙星都破30分 破綠衫軍主場開季20連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言