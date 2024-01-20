NBA／溜馬雙星合璧沒慶祝行情 拓荒者葛蘭特轟37分強勢取勝

溜馬隊日前交易來的明星大前鋒席亞康（Pascal Siakam）今首度披上球隊戰袍，一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺席超過10天後也選在今天回歸，但西區倒數第2的拓荒者顯然不給情面，葛蘭特（Jerami Grant）跳出來狂轟37分，率隊在驚濤駭浪中以18：115帶走勝利。

溜馬場均以125.6分領先全聯盟，拓荒者的107.2分則是聯盟墊底。首節溜馬外線火力大放送，單節投進8顆三分球，不過拓荒者也在禁區予取予求，首節打完反倒手握3分領先；第二節溜馬手感急凍，拓荒者則是延續火燙狀況，帶著近6成命中率及11分領先進入下半場。

上半場僅出手3次的哈利伯頓第三節扛起球隊進攻，單節收下10分6助攻，幫助球隊追到7分差；末節雙方則進入拉鋸戰，溜馬持續追近，但拓荒者始終能保持在7分上下領先，讀秒階段透納（Myles Turner）的三分球一度追到一波球權的距離，不過拓荒者仍站穩陣腳穩穩收下勝利，沒讓溜馬慶祝行情。

前鋒葛蘭特毫無疑問是拓荒者贏球的大功臣，他全場28投14中拿下37分，去年的最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）也砍下本季新高30分，兩人帶給拓荒者禁區極大壓力。

席亞康轉隊首秀14投9中，挹注21分表現不錯；哈利伯頓回歸首戰則延續「新控球之神」美名，拿下21分同時傳出17次助攻沒有失誤，但雙星合作首戰無奈吞敗。