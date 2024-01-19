快訊

最強寒流來襲！陽明山下周若下雪可自行停班課？北市教育局給答案

NBA／拉文再次受傷影響交易價值？公牛客場險勝暴龍

聯合新聞網／ 綜合報導
拉文。 美聯社
拉文。 美聯社

公牛後衛拉文（Zach LaVine）本季因傷缺席17場比賽，他1月初總算傷癒歸隊，沒想到今天作客暴龍的比賽又受傷。不過公牛憑藉禁區優勢，終場以116：110險勝暴龍。

暴龍在交易後缺乏禁區戰力，公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）全場20投12中，拿下24分14籃板7助攻，德羅展（DeMar DeRozan）也得到24分，懷特（Coby White）攻下23分，包含鎖定勝利的致勝拋投。暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）則攻下31分7籃板6助攻，外帶3抄截3阻攻。

拉文是在第三節一次切入時，右腳踝扭傷，他受傷前出賽24分鐘，進帳8分。公牛總教練唐納文（Billy Donovan）賽後表示，「當他重回球場時，我就能感覺他移動不順暢，他想繼續比賽，但無法找回節奏。」

拉文已連2季出現交易流言，不過昨天有消息指出，湖人不打算發動交易得到他。拉文的5年2.15億美元合約，2026-27夏天才到期，加上傷勢頻傳，使交易難度變得相當高。

公牛 Zach LaVine

相關新聞

NBA／湖人交易大限前該補誰？詹姆斯：我沒在玩夢幻籃球

NBA賽季進行到約一半，各隊戰力態勢也日趨明瞭，湖人隊本季雖風光奪下季中錦標賽冠軍，但至今整體勝率仍在5成上下徘徊，排名西區第10，也讓外界紛紛討論在交易大限前是否該有動作，而一哥詹姆斯（LeBron

NBA／明星賽第三輪票選字母哥仍領先 詹皇恐無緣堆高紀錄

NBA今天公布明星賽第3階段球迷票選結果，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍穩居聯盟人氣王，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）雖是西區最高票，但可能無

NBA／擔心美國隊奧運金牌連霸中斷 韋德：球星都是國際球員

近年許多國際球員在NBA發光發熱，公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）和76人安比德（Joel Embiid）壟斷過去5季的MVP。因此

NBA／明星賽投票看過來！布朗森狂轟41分助尼克險勝巫師

尼克隊今天在主場迎戰東區倒數第2的巫師隊，沒想到卻打得異常艱辛，一路緊咬到第四節最後才分出勝負，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）今天再度燃燒宇宙，狂轟41分上演全能表現，幫助球隊以113：

NBA／國王溜馬雙贏交易不吃虧 哈利伯頓大讚前東家贏球文化

國王隊和溜馬隊前年季中達成一筆交易，交易的主菜分別為沙波尼斯（Domantas Sabonis）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton），近2年後的現在回頭看，這筆交易是歷史罕見的雙贏，沙波尼

NBA／拉文再次受傷影響交易價值？公牛客場險勝暴龍

公牛後衛拉文（Zach LaVine）本季因傷缺席17場比賽，他1月初總算傷癒歸隊，沒想到今天作客暴龍的比賽又受傷。不過公牛憑藉禁區優勢，終場以116：110險勝暴龍。 暴龍在交易後缺乏禁區戰力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。