NBA／拉文再次受傷影響交易價值？公牛客場險勝暴龍

公牛後衛拉文（Zach LaVine）本季因傷缺席17場比賽，他1月初總算傷癒歸隊，沒想到今天作客暴龍的比賽又受傷。不過公牛憑藉禁區優勢，終場以116：110險勝暴龍。

暴龍在交易後缺乏禁區戰力，公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）全場20投12中，拿下24分14籃板7助攻，德羅展（DeMar DeRozan）也得到24分，懷特（Coby White）攻下23分，包含鎖定勝利的致勝拋投。暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）則攻下31分7籃板6助攻，外帶3抄截3阻攻。

拉文是在第三節一次切入時，右腳踝扭傷，他受傷前出賽24分鐘，進帳8分。公牛總教練唐納文（Billy Donovan）賽後表示，「當他重回球場時，我就能感覺他移動不順暢，他想繼續比賽，但無法找回節奏。」

拉文已連2季出現交易流言，不過昨天有消息指出，湖人不打算發動交易得到他。拉文的5年2.15億美元合約，2026-27夏天才到期，加上傷勢頻傳，使交易難度變得相當高。