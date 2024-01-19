NBA／愛德華超狂自拋自扣 灰狼末節逆轉灰熊收4連勝

目前暫居西區龍頭的灰狼隊今天在主場迎戰近期衰事連連的灰熊隊，沒想到打得意外艱辛，幸虧在「狼王」愛德華（Anthony Edwards）下半場狂轟26分帶領下，第四節打出37：17擊潰對手，順利逆轉戰局，以118：103收下近期4連勝。

灰熊近期接連折損莫蘭特（Ja Morant）、史馬特（Marcus Smart）和貝恩（Desmond Bane）等先發戰將，過去9場比賽就排出8種先發陣容，但今天打完前三節還取得5分領先，靠的便是傑克森（Jaren Jackson Jr.）單挑灰狼雙塔，他今天23投15中，以近7成命中率轟下全場最高36分。

不過西區第一的灰狼也不是吃素的，上半場僅拿2分的愛德華下半場火力全開，14投10中拿下26分，幫助球隊第四節打出單節20分差的瘋狂反撲，更在比賽中突破提爾曼（Xavier Tillman）的嚴密單防上演自拋自扣，嗨翻全場。

愛德華受訪談到這個灌籃時說：「我只是想切到左區，但對手阻斷了我的進攻路線，我傳不出去，做了假動作後他跳了起來，我心想『不如試試看』，我曾在明星賽看到人這麼做。」

今天灰狼打完了賽季正好一半的比賽，戰績為30勝11敗，下半季若依照這個進度，季末可以收下60勝，隊史紀錄則是58勝，當年打進了西區決賽，同時也是隊史唯一一次突破季後賽首輪，毫無疑問正在挑戰隊史最佳賽季。

愛德華全場收下28分，替補上陣的里德（Naz Reid）攻下20分為次高；灰熊則顯得傑克森孤掌難鳴，得分第二高的是射手肯納德（Luke Kennard）的18分。