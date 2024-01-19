NBA／擔心美國隊奧運金牌連霸中斷 韋德：球星都是國際球員
近年許多國際球員在NBA發光發熱，公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）和76人安比德（Joel Embiid）壟斷過去5季的MVP。因此，熱火名將「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）對美國隊在巴黎奧運的連霸之路，感到擔憂。
安比德日前宣布加入美國隊，填補美國最弱的禁區。不過韋德提到當今聯盟多數球星非美國人，因此奪下金牌不容易，「想統治世界很難，想摘下金牌成為最優秀球員，就要全心投入，美國遭遇的挑戰只會越來越大，現在籃球比的不只是天賦。」
美國男籃自從2008年北京奧運完成救贖起，已連4屆奪下金牌。不過近2屆世界盃都沒有獎牌入袋，令美國媒體相當擔憂。
因此有報導指出，湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有意參加巴黎奧運，並招募眾球星加入，包含杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、戴維斯（Anthony Davis）及泰托姆（Jason Tatum），以重振美國在世界籃壇的威名。
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