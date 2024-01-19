快訊

吸金三億！推銷基金詐騙林百里妻 名媛朱立安判10年確定要入獄

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了但會冷很久

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／明星賽第三輪票選字母哥仍領先 詹皇恐無緣堆高紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿「字母哥」安戴托昆波。 美聯社
公鹿「字母哥」安戴托昆波。 美聯社

NBA今天公布明星賽第3階段球迷票選結果，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍穩居聯盟人氣王，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）雖是西區最高票，但可能無法將10度登上人氣王的歷史紀錄堆高。

安戴托昆波目前以430萬票穩居人氣王，76人安比德（Joel Embiid）獲得372萬票排第2，塞爾提克泰托姆（Jayson Tatum）371萬票排在第3，差距非常小。

東區後場部分，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）271萬張選票遙遙領先，老鷹楊恩（Trae Young）以181萬票位居第2，公鹿里拉德（Damian Lillard）173萬票緊追在後。

西區前場競爭同樣激烈，詹姆斯以393萬票排第1，金塊約柯奇（Nikola Jokic）以349萬票排第2；太陽杜蘭特（Kevin Durant）以346萬票排第3。

西區後場則是獨行俠唐西奇（Luka Doncic）以320萬票領先，勇士柯瑞（Stephen Curry）261萬排第2，雷霆「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）233萬票排第3。

Giannis Antetokounmpo LeBron James

相關新聞

NBA／明星賽第三輪票選字母哥仍領先 詹皇恐無緣堆高紀錄

NBA今天公布明星賽第3階段球迷票選結果，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍穩居聯盟人氣王，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）雖是西區最高票，但可能無

NBA／暴龍送走席亞康 溜馬擁3巨頭

暴龍與溜馬隊昨天啟動三方交易案，暴龍將球隊一哥席亞康送走換回3名年輕球員以及3個首輪選秀權，正式宣告進入重建，不過昨天暴...

NBA／傳獨行俠有意維金斯等3前鋒 勇士沒有交易庫明加跡象

先前曾傳出獨行俠有意盤來席亞康（Pascal Siakam），不過他今天被交易到溜馬。據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，獨行俠將目標轉移到其他前鋒，包含本季表現不

NBA／「我得趕緊去看兒子比賽！」 詹姆斯賽後受訪父愛爆棚

湖人隊今天在戴維斯（Anthony Davis）準大三元發揮下，以127：110輕取獨行俠隊，勝率回升至5成，巨星詹姆斯（LeBron James）今天一樣穩健發揮，收下25分8籃板8助攻數據，不過他

NBA／助教不幸離世勇士獨行俠之戰延期 尚未決定補賽時間

勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）昨天驚傳因心臟病突發離世，享年46歲。聯盟也宣布勇士對爵士的比賽延期，聯盟今天再宣布，勇士明天對獨行俠的比賽也延期。 米羅耶維奇與球隊在鹽

NBA／拓荒者西蒙斯0.2秒致勝拋投 籃網近17戰苦吞14敗

拓荒者今天在主場迎戰籃網，靠著前鋒格蘭特（Jerami Grant）豪取30分，加上後衛西蒙斯（Anfernee Simons）讀秒階段的致勝上籃，終場以105：103氣走籃網，結束近期的4連敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。