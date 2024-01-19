NBA／助教不幸離世勇士獨行俠之戰延期 尚未決定補賽時間

勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）昨天驚傳因心臟病突發離世，享年46歲。聯盟也宣布勇士對爵士的比賽延期，聯盟今天再宣布，勇士明天對獨行俠的比賽也延期。

米羅耶維奇與球隊在鹽湖城聚餐時發病，緊急送醫後仍回天乏術。因此聯盟將勇士2場比賽延期，尚未決定補賽時間。

米羅耶維奇去世消息傳出後，籃球圈人士紛紛表達哀悼，獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）發文寫道「安息吧！米羅耶維奇。」勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也表示，「你在這麼短的時間改變我的生活，你交會我最重要的就是保持微笑，你的快樂和笑聲將永遠被懷念，從天上照亮我們。」

老鷹隊塞爾維亞後衛波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）則坦言，難以接受米羅耶維奇過世的消息，「像每個塞爾維亞人一樣，沒人相信這件事。」