NBA／暴龍送走席亞康 溜馬擁3巨頭

暴龍與溜馬隊昨天啟動三方交易案，暴龍將球隊一哥席亞康送走換回3名年輕球員以及3個首輪選秀權，正式宣告進入重建，不過昨天暴龍仍是在缺少席亞康的情況下，靠著三名年輕核心以121：97擊敗熱火隊。

本賽季戰績不盡理想的暴龍，近期不斷傳出可能交易明星前鋒，也是2019年奪冠班底最後一人的席亞康。昨天與溜馬和鵜鶘隊達成席亞康的三方交易案，暴龍將從溜馬得到布朗、諾拉以及3個首輪選秀權，並從鵜鶘手中獲得路易斯，至於溜馬則將組成席亞康、哈利伯頓、透納的三巨頭組合，鵜鶘則是透過送走路易斯避免繳交豪華稅。

暴龍昨仍由在陣中3名年輕好手崔蘭特、巴瑞特與巴恩斯領軍下，在上半場就領先熱火達35分，最終也以24分差距輕鬆取勝，終止近期的4連敗。

席亞康遭到交易，被視為暴龍未來核心的巴恩斯說：「我像愛我兄弟一樣愛他，這是令人難以接受的事情。他對我的生涯意義重大，每天都在向我展示他對於籃球的熱情，激勵我不斷鍛鍊自己。」

而暴龍總教練拉亞柯維奇，則是將這一勝送給了昨天心臟病發逝世的勇士隊助教米羅耶維奇，來自塞爾維亞的米羅耶維奇，過去在歐洲執教時期就曾與金塊隊MVP約柯奇、快艇隊中鋒祖巴茲、魔術隊中鋒畢塔吉和火箭隊中鋒馬揚諾維奇有密切合作，更被視為約柯奇籃球生涯的重要導師之一。

聯盟昨天也緊急宣布勇士作客爵士隊主場的比賽將延期舉行，聯盟主席席佛說：「米羅耶維奇不僅在2022年幫助勇士贏得冠軍，還指導一些世界上最出色的球員，在國際賽場上更是有著輝煌生涯，我在此向他的家人、勇士表示哀悼。」