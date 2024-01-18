NBA／傳獨行俠有意維金斯等3前鋒 勇士沒有交易庫明加跡象

老鷹今天在主場迎戰魔術，戰況一路僵持，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）最後一攻自己運球過半場，遭遇對方球員的嚴密防守，中距離跳投絕殺，以106：104氣走魔術。 老鷹本季戰績不佳，

2024-01-18 13:24