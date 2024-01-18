NBA／傳獨行俠有意維金斯等3前鋒 勇士沒有交易庫明加跡象
先前曾傳出獨行俠有意盤來席亞康（Pascal Siakam），不過他今天被交易到溜馬。據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，獨行俠將目標轉移到其他前鋒，包含本季表現不佳的勇士隊維金斯（Andrew Wiggins）。
費雪指出，席亞康確定加入溜馬後，獨行俠將目光轉到其他前鋒，包含維金斯、黃蜂隊華盛頓（P.J. Washington）及籃網隊芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）。
維金斯本季場均11.9分，三分球命中率29.6%，都創生涯新低，他的4年1.09億美元合約2027年夏天才到期。
費雪還提到，勇士目前仍將柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及格林（Draymond Green）視作球隊核心，並繼續尋求補強，但沒有交易年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）的跡象。
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