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NBA／拓荒者西蒙斯0.2秒致勝拋投 籃網近17戰苦吞14敗

聯合新聞網／ 綜合報導
後衛西蒙斯(左2)。 美聯社
後衛西蒙斯(左2)。 美聯社

拓荒者今天在主場迎戰籃網，靠著前鋒格蘭特（Jerami Grant）豪取30分，加上後衛西蒙斯（Anfernee Simons）讀秒階段的致勝上籃，終場以105：103氣走籃網，結束近期的4連敗。

籃網在第三節尾聲打出14：2攻勢，取得9分領先。不過拓荒者末節前段回應14：4攻勢，比賽陷入膠著。籃網前鋒強森（Cameron Johnson）最後5秒上籃追平比分，但下一個回合，西蒙斯撕裂籃網防線，高拋投命中，只留給籃網0.2秒，拓荒者最終收下勝利。

格蘭特全場攻下30分8籃板，西蒙斯得到20分，籃網布里吉斯（Mikal Bridges）進帳21分。西蒙斯賽後表示，「我注意到他們防守站位混亂，應該要包夾我才對，他們這樣做之前，我就找到舒適的投籃機會，就是我的拋投。」

籃網連續2場對拓荒者吞敗，近17戰14敗，有2場勝利是從爐主活塞手上取得。籃網中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）坦言無法接受輸給拓荒者，「他們先前表現不好，但擊敗我們2次。這絕對令人沮喪，我們必須團結一心，不能分崩離析。」

拓荒者 籃網

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