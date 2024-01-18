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NBA／美媒曝湖人不會交易拉文 目標鎖定這2名控衛

聯合新聞網／ 綜合報導
拉文。 路透
拉文。 路透

湖人本季戰績21勝21敗，暫居第10，外界認為他們該提升後場陣容，公牛後衛拉文（Zach LaVine）是目標之一。不過《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）指出，湖人不會交易拉文，有其他人選。

公牛近年戰績不上不下，拉文也多次傳出和球隊有矛盾，加上他的經紀人是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul），因此不少球迷期待他加入湖人。對此，麥克曼奈明表示，「我被告知這件事不會發生，別抱太大期望。」

「湖人正在交易市場尋求控球後衛，人選是巫師隊瓊斯（Tyus Jones），另一個人是爵士隊塞克斯頓（Collin Sexton）」麥克曼奈明說。

巫師隊目前東區倒數第2，瓊斯本季場均12.8分5.6助攻，年薪1400萬美元，合約將在本季結束後到期。爵士近期拉出6連勝，登上西區第9，塞克斯頓年薪約1800萬美元，明年才會結束，他在1月場均20.7分5.1助攻，三分球命中率45.5%，近況相當火燙。

湖人 Zach LaVine

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