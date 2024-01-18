快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

NBA／綠衫軍退馬刺豪取主場20連勝 教頭：想著破紀錄會失望

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克泰托姆(左)、馬刺狀元溫班亞瑪(中)。 路透
塞爾蒂克泰托姆(左)、馬刺狀元溫班亞瑪(中)。 路透

塞爾蒂克今天在主場以117：98輕取馬刺，本季主場戰績為20勝0敗，單季最佳主場戰績是40勝1敗（1985-86賽季）。塞爾蒂克目前跨季主場26連勝，並列聯盟歷史第13長，隊史紀錄是38連勝，歷史紀錄則是勇士2015到2016年創下的54連勝。

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）今天得到24分，哈勒戴（Jrue Holiday）命中6顆三分球，進帳22分，布朗（Jaylen Brown）則砍進21分。馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）19投10中，攻下27分。

塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後表示，「塞爾蒂克有很多紀錄和偉大球員，如果你想著追逐至這些紀錄，可能會讓自己失望。我認為更重要的是，打出綠衫軍精神，盡可能維持最好表現。」

馬刺隊輸球後戰績7勝33敗，本季幾乎宣告失敗，總教練波波維奇（Gregg Popovich）表示，「我們還會輸掉一些比賽，不會贏47場比賽。對我來說這不重要，不過我們都喜歡贏，不喜歡輸，我會嚴格要求他們，如果有人沒達到一定的水準，就會離開。」

塞爾蒂克 馬刺 Victor Wembanyama

相關新聞

NBA／唐西奇回歸繳大三元無用 湖人三巨頭轟82分擊潰獨行俠

湖人隊今天在主場迎戰獨行俠隊，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）缺席3場比賽後回歸繳出大三元成績，但湖人眾將多點開花，在戴維斯（Anthony Davis）回敬準大三元帶領下，以127：110

NBA／AD差1助攻大三元 詹姆斯：他正向我學低位傳球

美國職籃NBA洛杉磯湖人的羅素、戴維斯與詹姆斯今天在主場合力轟下82分，而獨行俠唐西奇復出首戰儘管繳出33分、13籃板、...

NBA／暴龍送走一哥席亞康照贏熱火 教頭將勝利獻給勇士助教

暴龍今天傳出透過三方交易將球隊一哥席亞康（Pascal Siakam）送往溜馬，以換取3名球員與3個首輪選秀權，在少了席...

NBA／中距離跳投絕殺魔術 老鷹墨瑞：我的得分甜蜜點

老鷹今天在主場迎戰魔術，戰況一路僵持，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）最後一攻自己運球過半場，遭遇對方球員的嚴密防守，中距離跳投絕殺，以106：104氣走魔術。 老鷹本季戰績不佳，

NBA／幫哈利柏頓找到幫手！ 溜馬三方交易換來席亞康

溜馬與暴龍在今天傳出將達成明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）的三方交易案，溜馬將送走布朗（Bruce Brow...

NBA／綠衫軍退馬刺豪取主場20連勝 教頭：想著破紀錄會失望

塞爾蒂克今天在主場以117：98輕取馬刺，本季主場戰績為20勝0敗，單季最佳主場戰績是40勝1敗（1985-86賽季）。塞爾蒂克目前跨季主場26連勝，並列聯盟歷史第13長，隊史紀錄是38連勝，歷史紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。