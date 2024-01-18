NBA／綠衫軍退馬刺豪取主場20連勝 教頭：想著破紀錄會失望
塞爾蒂克今天在主場以117：98輕取馬刺，本季主場戰績為20勝0敗，單季最佳主場戰績是40勝1敗（1985-86賽季）。塞爾蒂克目前跨季主場26連勝，並列聯盟歷史第13長，隊史紀錄是38連勝，歷史紀錄則是勇士2015到2016年創下的54連勝。
塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）今天得到24分，哈勒戴（Jrue Holiday）命中6顆三分球，進帳22分，布朗（Jaylen Brown）則砍進21分。馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）19投10中，攻下27分。
塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後表示，「塞爾蒂克有很多紀錄和偉大球員，如果你想著追逐至這些紀錄，可能會讓自己失望。我認為更重要的是，打出綠衫軍精神，盡可能維持最好表現。」
馬刺隊輸球後戰績7勝33敗，本季幾乎宣告失敗，總教練波波維奇（Gregg Popovich）表示，「我們還會輸掉一些比賽，不會贏47場比賽。對我來說這不重要，不過我們都喜歡贏，不喜歡輸，我會嚴格要求他們，如果有人沒達到一定的水準，就會離開。」
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