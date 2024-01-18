NBA／溜馬砸3首輪只換半季席亞康？留完整鳥權續約才是目的
NBA今天完成一筆重磅三方交易，明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）將轉戰溜馬隊，而溜馬為此不惜重本送出後衛布朗（Bruce Brown）加上3張首輪籤，美媒指出，溜馬季中發起這筆交易最主要的目的是獲得席亞康的續約鳥權，以便在季末開給席亞康想要的頂薪合約。
這筆交易一共有溜馬、暴龍、鵜鶘參與，交易主角是季末合約到期的席亞康，溜馬以布朗及3張首輪籤為代價換來了席亞康和1張次輪；暴龍獲得了上述包裹加上鵜鶘送來的路易斯（Kira Lewis Jr.）；鵜鶘清出路易斯後省下了1800萬美元的豪華稅。
溜馬在這筆交易中送出3張首輪和主力輪替布朗，換得的席亞康季末卻要投身自由市場，不少球迷認為這個包裹「出太多」，不過根據計算，溜馬這筆交易真正的收穫是席亞康的續約鳥權。
目前溜馬團隊薪資低於聯盟上限，但下季明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的頂薪合約即將開跑，本季好表現獲封「新控衛之神」的他有望入選年度前三隊，若成真將觸發指定新秀條款，延長合約從佔團隊薪資25%的5年2.07億美元一口氣上漲至佔30%的2.6億美元。
因此，在原先條件下，如果溜馬不清薪資，休賽季將沒有足夠空間裸簽席亞康；現在透過這筆交易，溜馬獲得席亞康的鳥權，能夠開出最長、最高的價碼用鳥權綁住席亞康，不必擔心其他競爭者，席亞康屆時最多能和溜馬簽下5年2.47億合約。
席亞康本季場均22.2分6.3籃板4.9助攻，生涯兩度入選明星賽，目前已經連續4個賽季場均在21分6籃板4助攻，表現十分穩定，本季5成22命中率是生涯次高。
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