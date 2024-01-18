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NBA／AD差1助攻大三元 詹姆斯：他正向我學低位傳球

中央社／ 台北18日電
湖人AD今天僅差一次助攻就完成大三元。 美聯社
湖人AD今天僅差一次助攻就完成大三元。 美聯社

洛杉磯湖人隊的羅素、戴維斯詹姆斯今天在主場合力轟下82分，而獨行俠唐西奇復出首戰儘管繳出33分、13籃板、10助攻仍白忙一場，最終湖人以127比110獲勝，收下近6戰第4勝。

湖人近況不錯，過去6場比賽擊敗3支西區前5的球隊，包括洛杉磯快艇、奧克拉荷馬雷霆，以及今天的獨行俠都栽在湖人手上，湖人目前戰績21勝21敗，排名西區第10。

27歲的羅素（D'Angelo Russell）為湖人重要的後場大將，只是前段時間表現不理想，一度掉出球隊先發陣容，近期更陷入交易傳聞中。他今天出賽36分鐘，投進5顆三分球、拿下29分，本季第7度得分全隊最高，外加4籃板、3助攻。

羅素近3場比賽，場均得分27分，詹姆斯（LeBronJames）稱讚羅素，分擔了他和戴維斯（AnthonyDavis）得分壓力，「他的投籃能力是關鍵。」

湖人今天投籃命中率53.8%，全場12顆三分球，快攻得分上也以32比7較獨行俠更占優勢，儘管上半場打完僅以55比53領先，但在第3節逐漸掌控比賽，在7分鐘內打出31比14攻勢，湖人單節轟下42分，其中羅素飆進3顆三分球、貢獻11分，也成為這場比賽勝負分水嶺。

湖人的戴維斯繳出28分、12籃板、9助攻，僅差1助攻就完成大三元，而戴維斯生涯場均助攻2.4次，但光是在近3場比賽，合計就送出25次助攻。

對於戴維斯的轉變，詹姆斯表示，「他正在向我學習如何低位傳球，他一直在努力，這很棒，這讓對手很快停止包夾，而我們其他人的工作，就是在正確時間點處於正確投籃位置。」

先前因右腳踝扭傷的獨行俠球星唐西奇（LukaDoncic），在缺席3場比賽後，今天復出拿下33分、13籃板、10助攻，個人本季第7次大三元。

談到復出首戰，唐西奇表示，「回到球隊首場比賽，對我受傷的腳而言相當艱難，我以為很多三分球都會進，但其實並沒有。」

唐西奇此役外線9投2中，而他並非是獨行俠全場唯一外線陷入困境的球員，獨行俠40投11中，命中率僅27.5%。

湖人 獨行俠 戴維斯 詹姆斯 唐西奇

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