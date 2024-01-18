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NBA／暴龍送走一哥席亞康照贏熱火 教頭將勝利獻給勇士助教

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
暴龍賽前完成交易，送一哥席亞康去溜馬少1人的情況下，今天仍是在主場以121：97輕取熱火。 路透
暴龍賽前完成交易，送一哥席亞康去溜馬少1人的情況下，今天仍是在主場以121：97輕取熱火。 路透

暴龍今天傳出透過三方交易將球隊一哥席亞康（Pascal Siakam）送往溜馬，以換取3名球員與3個首輪選秀權，在少了席亞康的情況下，他們今天仍是在主場以121：97輕取熱火，終止4連敗，賽後暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic） 也將這場勝利獻給今天因為心臟病發離世的好友、勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）。

本季戰績不佳的暴龍，在開季前40場比賽僅拿下15勝後，在今天啟動三方交易將球隊一哥席亞康送走，與溜馬換回布朗（Bruce Brown）、諾拉（Jordan Nwora），並從鵜鶘手中得到路易斯（Kira Lewis Jr.），但更重要的是獲取3支選秀首輪籤，為2019年奪冠班底幾乎瓦解、只剩布徹（Chris Boucher）1人的暴龍，增添重建本錢。

而今天與熱火之戰暴龍也展現了年輕球隊該有的拚勁，先發5人有3人得分在20分以上，包括崔蘭特（Gary Trent Jr.）投進8顆三分球拿下28分，日前透過與尼克交易換來的後衛巴瑞特（RJ Barrett）也攻下26分，巴恩斯（Scottie Barnes）則有20分進帳，奎克利（Immanuel Quickley）則有17分8籃板9助攻演出，且這4名球員全部都不滿25歲，將成為暴龍重建的核心。

對於球隊在今天啟動交易將球隊一哥席亞康送走，巴恩斯就直言儘管很痛苦，但必須繼續前進，「我愛他就像愛我的兄弟一樣，這真的很痛苦，但你必須繼續前進、繼續戰鬥。」

至於暴龍總教練拉亞柯維奇則是將這場勝利獻給了今天傳出不幸離世消息的同鄉好友、勇士助教米羅耶維奇，「作為一名球員、男人、丈夫、教練，他一直都是最好的榜樣，我很欽佩並且尊敬他，他為這個世界留下了很多美好的遺物。」

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